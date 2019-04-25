На компьютеры для школ Украины выделили миллиард гривен

В каждой школе будут компьютеры и доступный интернет

На компьютеры и сеть интернет для украинских школ из государственного бюджета выделили миллиард гривен. При этом в Закарпатской и Житомирской области есть учебные заведения, в которых попросту нет интернета.

Журналисты "Сегодня" отправились на уроки и расспросили, как учителя ведут занятия, и кто первым получит деньги на новую технику.

Так, в селе Симер Закарпатской области на 179 учеников всего пять компьютеров. В этой школе мечтают о полноценном компьютерном классе.

Заместитель директора Татьяна Гойс недавно вернулась с курсов в Венской гимназии и там, по ее словам, компьютер есть для каждого школьника. А в этой школе учителя приносят из дома ноутбуки на уроки.

"Один, двое, трое даже за партой, за компьютером работают. Нуждаемся в компьютерном, целом классе, так, чтобы можно было посадить каждого ученика. Слабый интернет и частично пропадает, по два-три дня у нас интернета нет", – рассказала педагог.

А в одной из крупнейших школ Полтавской области – в Новых Санжарах, выпускников готовят к внешнему независимому оцениванию через сеть. Скоростной интернет здесь появился в прошлом году. На перерывах школьники могут сколько угодно пользоваться Wi-Fi, а сетевые ресурсы пришли на смену бумажным учебникам.

"Найти там определенную информацию, учителя даже просят – найдите то, найдите. Мы находим, зачитываем, и потом мы дома повторяем", – говорят ученики.

Это стало возможным благодаря скоростному интернету – четыре линии оптоволокна проложил "Укртелеком". Это один из провайдеров, который сотрудничает с министерством образования. Благодаря компании сотни учебных заведений в разных регионах страны уже получили интернет.

Вскоре таких школ в Украине станет больше. "Сегодня" узнали, что правительство выделило субвенцию – миллиард гривен на компьютеры и интернет для учебных заведений. Часть денег получит каждый регион.

"Идет речь о закупке персональных компьютеров, из этого одного миллиарда на это направление выделяется 300 миллионов гривен. Относительно покупки услуг по доступу к интернету – это сумма в 700 миллионов гривен", – рассказала Александра Гусак, государственный эксперт директорату стратегического планирования и европейской интеграции Минобразования.

Деньги будут поступать частями. В первую очередь – в регионы, где компьютеров меньше всего, а интернета нет вообще.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита – 89,989 млрд грн.

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