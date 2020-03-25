На круизном лайнере с украинцами нашли коронавирус

На борту лайнера Costa Victoria, где находятся украинцы, обнаружили коронавирус у пассажира – женщины из Аргентины.

Как рассказал житель Кропивницкого Сергей Компаниец, судно зашло в порт, и заболевшую отвезли в госпиталь на Крите, сообщает "Суспільне".

По словам мужчины, на борту находится около полутора тысяч людей, в том числе девять украинцев. Все они сейчас на карантине.

"После объявления капитана о том, что на судне зафиксирован случай коронавируса, на корабле объявили полный карантин, запрет на передвижения. Все находятся в своих каютах. Возможно, это не ограничит распространение коронавируса, но, возможно, каким-то образом успокоит пассажиров и остановит панику на борту", - рассказал Компаниец.

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Турист добавил, что круизный лайнер должен пришвартоваться в итальянском порту Чивитавеккья. После этого итальянские власти должны решить – могут ли пассажиры сойти на берег.

"На лайнере Costa Victoria находятся девять граждан Украины. Это два члена экипажа и семеро пассажиров. Наши граждане чувствуют себя хорошо, они находятся на постоянной связи с нашими консулами в Милане", – рассказала спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

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Также она добавила, что как только украинцы окажутся на суше – консулы окажут им всю необходимую помощь.

Напомним, ранее на борту круизного лайнера Grand Princess, где находилось 46 украинцев, зафиксировали вспышку коронавируса.

Корабль находился у берегов Калифорнии. Американские власти начали эвакуацию и решили – иностранные граждане могут сойти на берег, только если их заберут домой. Украинские дипломаты в США связались с соотечественниками.

Также мы писали о том, что 19 из 21 человека, у которых на лайнере обнаружили коронавирус, – это члены экипажа.

Всего же на борту круизного лайнера находились 3533 человека. Ожидалось, что после карантина большинство пассажиров покинут лайнер.

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