Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

На круизном лайнере с украинцами нашли коронавирус

25 марта, 13:11

Руслан Ровик

На борту лайнера находится украинец из Кропивницкого

На борту лайнера Costa Victoria, где находятся украинцы, обнаружили коронавирус у пассажира – женщины из Аргентины.

Как рассказал житель Кропивницкого Сергей Компаниец, судно зашло в порт, и заболевшую отвезли в госпиталь на Крите, сообщает "Суспільне".

По словам мужчины, на борту находится около полутора тысяч людей, в том числе девять украинцев. Все они сейчас на карантине.

"После объявления капитана о том, что на судне зафиксирован случай коронавируса, на корабле объявили полный карантин, запрет на передвижения. Все находятся в своих каютах. Возможно, это не ограничит распространение коронавируса, но, возможно, каким-то образом успокоит пассажиров и остановит панику на борту", - рассказал Компаниец.

Реклама

Турист добавил, что круизный лайнер должен пришвартоваться в итальянском порту Чивитавеккья. После этого итальянские власти должны решить – могут ли пассажиры сойти на берег.

"На лайнере Costa Victoria находятся девять граждан Украины. Это два члена экипажа и семеро пассажиров. Наши граждане чувствуют себя хорошо, они находятся на постоянной связи с нашими консулами в Милане", – рассказала спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта

Также она добавила, что как только украинцы окажутся на суше – консулы окажут им всю необходимую помощь.

Напомним, ранее на борту круизного лайнера Grand Princess, где находилось 46 украинцев, зафиксировали вспышку коронавируса.

Корабль находился у берегов Калифорнии. Американские власти начали эвакуацию и решили – иностранные граждане могут сойти на берег, только если их заберут домой. Украинские дипломаты в США связались с соотечественниками.

Также мы писали о том, что 19 из 21 человека, у которых на лайнере обнаружили коронавирус, – это члены экипажа.

Всего же на борту круизного лайнера находились 3533 человека. Ожидалось, что после карантина большинство пассажиров покинут лайнер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия лайнер инфекция коронавирус Кропивницкий

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 мартаУкраина
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 мартаУкраина
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масокДругие регионы
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для УкраиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...