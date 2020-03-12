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На Луганщине СБУ перехватила крупную партию оружия из зоны боевых действий

12 марта, 21:00

Игорь Тимофеев

Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы были вывезены из района проведения ООС

В Луганской области Служба безопасности Украины не дала вывезти оружие и боеприпасы из района проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, участники группировки пытались нелегально переправить военные средства поражения с района ООС в другие регионы нашей страны.

Силовики задержали двух фигурантов на блокпосту на автодороге Лисичанск – Бахмут на незаконной перевозке оружия на микроавтобусе. При осмотре транспортного средства сотрудники СБУ обнаружили три ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В, станковый пулемет НСВ-12,7 "Утес", шесть пулеметов ПКТ и РПК. Также было изъято почти 3000 боевых патронов различного калибра.

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Заведено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и устанавливаются все обстоятельства и причастные к контрабанде оружию. Также решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним, в конце февраля в России задержали украинца с арсеналом оружия – двумя десятками гранат и снайперскими винтовками .

Также сообщалось, что СБУ заблокировала незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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оружие Донбасс контрабанда арсенал Луганская область Утес ООС

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