На Львівщині суд покарав зловмисника за несанкціоноване підключення до кабельної мережі відомого провайдера

Три роки позбавлення волі – ось так Франківський районний суд міста Львова оцінив злочинну діяльність такого собі громадянина О., який для власного збагачення організував надання телекомунікаційних послуг за піратською технологією.

Зловмисник, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та обслуговування телекомунікаційних мереж, вирішив не займатись дріб’язком, а, по суті, створив власну нелегальну мережу. Причому без суттєвих витрат.

Сформувавши клієнтську базу під виглядом надання послуг із підключення клієнтів до структурної кабельної системи відомого провайдера "Воля", пірат за окрему плату здійснював несанкціоноване підключення до мережі приймачів у будинках. Таким чином змінював маршрутизацію сигналу, що передається у цій мережі, та незаконно надавав доступ мешканцям квартир до телепередач, що в ній транслювалися. А щоб надати справі розмаху, шахрай долучив до неї групу осіб. Вони ж і пропонували жителям Львова якісні послуги, при згоді підключали їх, а сплату за надання послуг, звісно ж, клали у свої кишені.

Іноді від таких піратів можна почути: а що я поганого зробив, адже не в кишеню комусь заліз. Ще б пак, заліз. Бо піратство ще гірше, ніж кишенькова крадіжка, тому що твориться тишком-нишком і завдає шкоди багатьом людям. Ось, наприклад, завантажив новий фільм, поділився зі знайомими – це значить, що група, яка працювала над фільмом, недоотримала винагороду за його прокат. Підключився нелегально до мережі Інтернету, електрики чи природнього газу – люди, які заплатили за повноцінну послугу, отримають її гіршої якості. І лають постачальників. А той, хто нашкодив, сидить собі у власному куточку і радіє, що грошей заробив і вийшов сухим із води.

Піратство нині – велика біда України. Долати її треба усім світом. Не йти на сумнівні угоди з отакими зловмисниками. Піднімати галас, якщо є підозра, що крадуть сигнал у офіційного оператора. Ось у нашому випадку абоненти провайдера, у яких погіршилась якість телекомунікаційних послуг, почали звертатися до компанії. А вже технічні фахівці провайдера зробили перевірку мережі і виявили низку нелегальних підключень. Тоді звернулись до правоохоронних органів, було розпочато слідство. Потім – суд. І бажання заробити піратством отримало конкретну і сувору оцінку.

Тож є привід замислитися і тим, хто придивляється до такої несанкціонованої оборудки, і тим, хто підтримує піратів своїм мовчанням, або користуючись їхніми брудними послугами.

Василь Кулінець

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