На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода: синоптик уточнила прогноз

В некоторых областях погода немного подпортится

В Украину зашел холод с севера, поэтому и завтра температура воздуха будет довольно свежей. При этом дожди ожидаются лишь в некоторых областях.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на Маковея в Украине будет красивая комфортная погода.

"На значительной части территории дожди маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди. Ветер будет преимущественно северный, в западных областях – юго-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха самая высокая ожидается на юге и западе, 24-28 градусов, на остальной территории – 20-25 градусов. Местами в северной части 18-20 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 14 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха 21-23 градуса.

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Как сообщали новости "Сегодня",11 августа на Днепр обрушился мощный ливень и град, улицы ушли под воду. Вся центральная часть города во время ливня напоминала Венецию. Из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками.

А на следующий день, 12 августа, уже Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам был непрерывный поток воды.

Смотрите видео, как град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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