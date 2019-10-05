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На мосту у Станицы Луганской открыли временный переход – Офис президента

5 октября, 15:07

Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября

Мост у Станицы Луганской

Мост у Станицы Луганской / Фото: president.gov.ua

На мосту возле Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали построить до 11 октября, но работы закончили раньше. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Старые конструкции разрушенной переправы в данное время демонтируют. На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

Напомним, ранее в районе Станицы Луганской началось разведение сил – подразделений Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров "Нормандской четверки" представитель РФ Владислав Сурков обязался "повлиять" на боевиков относительно демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, "Укравтодора", Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.

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31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской. 15 сентября в Офисе президента заявили, что мост в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению.

Напомним, несмотря на препятствия, которые создают боевики, временную переправу планируют построить до 11 октября, а постоянную – до 27 ноября этого года.

Кроме того, следить за ходом работ все желающие могут в режиме онлайн – над мостом установили веб-камеру.

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мост Станица Луганская Офис президента

Источник: Сегодня

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