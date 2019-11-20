Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,81

На Николаевщине ЦПАУ пополнили местные бюджеты более чем на 7,1 млн гривен

20 ноября, 10:31

Официально

С начала года на Николаевщине центрами предоставления административных услуг предоставлено 329 605 услуг около 200 видов

За 10 месяцев текущего года доходы местных бюджетов Николаевской области от поступлений за предоставленные административные услуги составили более 7,1 млн грн.

Наибольшую долю поступлений за предоставленные ЦПАУ административные услуги получили города областного значения – почти 3 млн грн (Николаев – 1,7 млн грн). Поступления районных бюджетов составили более 4,1 млн грн. Среди районов области лидирующие позиции занимают Снигиревский (более 595 тыс. гривен), Николаевский (более 434 тыс. гривен) и Кривоозерский (более 393 тыс. гривен) районы.

Реклама

Добавим, что с начала года на Николаевщине центрами предоставления административных услуг предоставлено 329 605 услуг около 200 видов.

В тренде
Скоро холода: где в городах Украины готовы помочь бездомным

Всего в Николаевской области работают 26 центров предоставления административных услуг, в том числе 5 – городских (городов областного значения), 19 – районных и 2 – объединенных территориальных общин.

В 2020 году планируется открытие еще 10 центров предоставления административных услуг в объединенных территориальных общинах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

николаевская область центр админуслуг ЦПАУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров
Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажировХарьков
В Запорожье найдена убитой вся семья
В Запорожье найдена убитой вся семьяЗапорожье
В Хмельницкой области чиновник привязал к автомобилю и протащил по дороге собаку: видео (18+)
В Хмельницкой области чиновник привязал к автомобилю и протащил по дороге собаку: видео (18+)Запад
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсийЭкономика
Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видео
Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видеоУкраина
"Народный фронт" готов взять Олега Ляшко на поруки и внести залогПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...