На Николаевщине подвели итоги предоставленной финансовой помощи на реализацию предпринимательских инициатив

В целом на открытие бизнеса с начала года выдано более 1,7 млн грн

В среду, 11 декабря, в Николаевском областном центре занятости состоялась бизнес-встреча "Вместе к успеху", в рамках которой подведены итоги работы, проведенной службой с начала года.

Среди достижений – 1, 7 млн грн предоставлено в этом году безработным для реализации предпринимательских инициатив.

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Поздравил собравшихся заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли.

"От имени председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника хочу поздравить службу занятости с завершением года, активной фазой, которую они провели, работой, которую осуществили по трудоустройству наших граждан. Предоставляется помощь на открытие собственного дела жителям нашей области. Это очень важно, когда в такое время государство оказывает поддержку, подставляет плечо для своих граждан, и приятно, что государственная служба занятости в этом направлении активно работает. Мы со своей стороны тоже способствуем такой работе. Наши областные программы также способствуют трудоустройству граждан. Это и поддержка участников АТО в открытии собственного дела, предоставление на конкурсной основе компенсаций процентных ставок по кредитам за создание новых рабочих мест. Совместно боремся с проблемой безработицы в регионе", – прокомментировал Александр Трайтли.

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Заместитель председателя ОГА отметил, что в проекте бюджета на 2020 год, внесенном на рассмотрение областного совета, предусмотрен один миллион гривен на поддержку участников АТО в открытии собственного дела и почти 5 миллионов на компенсацию процентных ставок по кредитам.

Александр Трайтли поблагодарил всех за плодотворную работу и вручил дипломы работодателям, которые сотрудничают со службой занятости, за активную жизненную позицию и личный вклад в создание рабочих мест и развитие рынка труда региона.

Директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько отметил, что в целом на открытие бизнеса с начала года выдано более 1,7 млн грн, а каждый из новоиспеченных предпринимателей получил разную сумму помощи – от 4 до 74 тыс. грн. Руководитель ОЦЗ вручил предпринимателям, которые начали собственное дело в течение сентября-ноября этого года, соответствующие сертификаты.

Отметим также, что с начала года Николаевской областной службой занятости предоставлены 80 работодателям компенсации фактических потерь в размере ЕСВ за трудоустройство 185 безработных. За это время работодателям компенсирован ЕСВ в сумме 2,4 млн грн с 2,6, предоставленных сметой.

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