На время карантина энергоофисы YASNO переходят на дистанционное обслуживание клиентов

Заботясь о безопасности клиентов, поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO приостанавливает личный прием посетителей во всех энергоофисах столицы на время карантина

Общение со специалистами энергоофисов YASNO будет происходить по телефону и через интернет. Для каждого энергоофиса будут выделены дополнительные мобильные номера телефонов и отдельные электронные адреса. В ближайшее время эти контакты будут размещены на входе в энергоофисы, а также опубликованы на сайте yasno.com.ua.

Электропоставщик YASNO создал все необходимые условия, чтобы большинство вопросов можно было решить за несколько минут, не выходя из дома. Оплатить счет, передать показания счетчика, получить консультацию по расчетам и начислениям можно дистанционно:

· в Личном кабинете на сайте YASNO;

· с помощью мобильного приложения Kyiv YASNO;

· в личных сообщениях странице в Facebook;

· по электронной почте: kyiv@yasno.com.ua;

· по телефонам контакт-центра: (044/067/066) 277-18-18.

"Безопасность и здоровье клиентов и сотрудников YASNO – наш главный приоритет. Мы имеем все возможности, чтобы даже в условиях карантина продолжать оказывать качественный сервис. Если вы уже опытный пользователь онлайн-сервисов, пожалуйста, подскажите пожилым людям, родным, друзьям и соседям, как быстро решать коммунальные вопросы по телефону и через интернет", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

О возвращении энергоофисов YASNO к обычному режиму работы будет сообщено дополнительно.

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