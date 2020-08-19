На пороге второй волны: государственные больницы продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова

Оборудование уже спасает жизни больных во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве

Почти 100 000 украинцев были инфицированы коронавирусом с начала эпидемии. Страшная статистика пошла на спад с началом лета. Но сейчас, похоже, вирус активизировался снова.

"Мы понимаем, что нас ждет вторая волна коронавируса, и нужно быть к ней готовым", – говорит заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.

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На днях чиновник побывал с инспекцией в Днепропетровской области. Регион – в числе относительно благополучных в плане распространения COVID-19. По числу заболевших он находится во втором десятке негласного рейтинга областей, но все может измениться в любую минуту. Медики государственных больниц говорят, что готовы к осложнению эпидемической ситуации. Их уверенность основана на поддержке, которую оказывает большой бизнес.

"Фонд Рината Ахметова помогает нам с первых дней эпидемии. Сегодня новых аппаратов ИВЛ у нас практически столько же, сколько старых. Дай Бог, чтобы они не пригодились, но если такая потребность возникнет, мы сможем помочь больным", – рассказывает Владимир Дяченко, главный врач Каменской городской больницы № 7.

Медучреждение получило от Фонда пять высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких. Передача оборудования состоялась в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Фондом были закуплены и переданы врачам экспресс-тесты для определения коронавируса, средства индивидуальной защиты для медиков, анализаторы ПЦР. Но главная медицинская потребность – аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогают спасать жизни с тяжелыми осложнениями от инфекции.

"Если не перевести на ИВЛ пациента, которому она показана, он однозначно погибнет. Причем погибнет в течение очень короткого промежутка времени", – говорит профессор Юрий Кучин, первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца.

Член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко отметила, что на протяжении осени все опорные больницы Украины будут получать от Фонда новые партии оборудования:

"Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране, когда выделил 300 миллионов гривен на приобретение самого необходимого медикам оборудования и расходных материалов. Масштабы помощи беспрецедентны, и проект "Борьба с COVID-19 в Украине", по сути, повлиял на общий уровень качества оказания медицинской помощи в стране, который значительно вырос. Работа продолжается. К передаче медикам готовится еще 98 аппаратов ИВЛ высочайшего класса".

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Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стартовал еще в марте. За полгода опорные государственные больницы получили от Фонда Рината Ахметова 106 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Оборудование уже спасает жизни больных во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

"Ситуация с коронавирусом остается сложной, поэтому материально-техническое обеспечение крайне необходимо. Благодарим Фонд Рината Ахметова за помощь, потому что аппараты ИВЛ очень нужны", – говорит и.о.директора Центральной районной больницы Калуша Иван Красийчук.

Слова медика подтверждает статистика: на Ивано-Франковщине заполнено более 40% коек в больницах, в медучреждениях области находятся более 6000 пациентов. В реанимациях вообще нет свободных мест. Бороться за жизнь больных в тяжелом состоянии помогают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. Регион получил от Фонда сразу 15 единиц этого оборудования.

"ВОЗ прогнозирует вторую волну эпидемии. Поэтому нужно уделить внимание обеспечению аппаратами ИВЛ. Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что предоставляет такую крайне необходимую помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат те больные, которые продолжают поступать в стационары. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно медучреждениям, которые первыми стали на защиту здоровья людей", – сказал глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

200 аппаратов ИВЛ – еще один масштабный проект Фонда, призванный повысить уровень экстренной помощи в Украине. Ранее, по личному решению Рината Ахметова, был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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