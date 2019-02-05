На пожарах в Украине с начала года погибло более 300 человек
В ГСЧС рассказали о тысячах пожаров в стране, которые произошли с начала года
В Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли 302 человека и еще 150 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Кроме того, спасатели сообщили, что за это время им удалось спасти из огня 195 человек. Между тем, за последние сутки на территории страны случилось 107 возгораний, в которых погибли восемь человек.
Напомним, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. По словам спасателей, количество трагедий в жилом секторе растет с наступлением холодов, поскольку украинцы отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами безопасности. Пожарные предупредили, что именно небрежность является главной причиной возникновения возгораний, и, как следствие, гибели людей.
В ГСЧС подчеркнули, что, по данным статистики, чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи и те, кто оказался в сложных жизненных ситуациях.
Также мы сообщали о том, что в Харьковской области во время пожара в жилом доме погибла 17-летняя женщина и ее четырехмесячный ребенок.
А в Донецкой области в частном доме произошел пожар, в котором погиб хозяин помещения. Кроме того, в городе Павлоград Днепропетровской области во время пожара в жилом доме погибла женщина, двух человек удалось спасти.
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