На расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ выделено пять дней

Во Францию прибудут и украинские эксперты

На расшифровку "черных ящиков" со сбитого самолета Международных авиалиний Украины близ Тегерана определено 5 дней. Прибытие бортовых самописцев из Ирана во Францию должно состояться 20 июля, где они будут проанализированы французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиационных катастроф будут находиться во Франции с 20 по 25 июля.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНИАН.

"Они за собой зарезервировали 5 дней...Что касается ящиков мы направляем двух наших представителей. Французы подтвердили готовность их принять", - сказал он.

Также Енин выразил убеждение, что для анализа бортовых самописцев достаточно одних суток или одного с половиной дня в зависимости от сложности расшифровки.

При этом, техническое расследование будет завершено тогда, когда Иран согласится подписать соответствующий протокол.

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Напомним, что к расшифровке бортовых самописцев присоединятся также и канадские эксперты, которые отправятся во Францию.

Как известно, трагедия, которая унесла жизни 176 человек, включая 11 украинских граждан, произошла 8 января. Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана. Иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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