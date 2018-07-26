На руках у украинцев может быть около 5 миллионов единиц оружия

На руках у украинцев находится более миллионов единиц оружия, и это только по официальным данным полиции.

Сколько оружия на самом деле – не знает никто. По неофициальной информации, речь идет, по меньшей мере, о пяти миллионах пистолетов, автоматов и винтовок. И каждый год арсенал пополняется в среднем на 100 тысяч единиц.

Отметим, что закон позволяет рядовым украинцам свободно покупать только длинноствольное огнестрельное оружие.

Как рассказывал главный военный прокурор Анатолий Матиос, на руках у украинцев не только огнестрельное оружие, но и тонны взрывчатки. По его словам, каждый ветеран войны на Донбассе привез с фронта оружие или боеприпасы.

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" ранее рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

Также мы писали, что в Украине есть определенные категории населения, у которых есть право на травматическое оружие. Так, например, ежегодно около 500 человек становятся законными владельцами оружия только через награждение.