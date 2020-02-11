На самолет могут пустить не всех: как будет происходить эвакуация украинцев из Китая

Людей с симптомами болезни не будут допускать в самолет, заявили в Минздраве

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Украина готовит эвакуацию сограждан из китайской провинции Хубэй, которая была закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Окончательное решение о начале эвакуации граждан мы примем только тогда, когда будут исключены все возможные риски занесения болезни на территорию страны вместе с эвакуированными гражданами", – отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В Минздраве напомнили план эвакуации украинцев из Уханя (административный центр провинции Хубей):

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Будет отправлен самолет из Украины в Ухань для эвакуации ориентировочно 50 человек. Именно столько выразили предварительное согласие на эвакуацию.

На борту самолета будет присутствовать бригада экстренной медицинской помощи, которая в дальнейшем будет находиться вместе с эвакуированными гражданами в месте изоляции и проводить медико-санитарное наблюдение за ними.

На борт самолета смогут попасть только те граждане Украины, которые пройдут в аэропорту медицинский контроль и заполнят информированное согласие на добровольную изоляцию на 14 дней в заведениях, которые определяет Минздрав Украины.

Перед посадкой в самолет пассажирам будет проведена термометрия медицинским персоналом. Людей с симптомами болезни не будут допускать в самолет.

Пассажиров и экипаж заберут автобусами и перевезут к месту изоляции. Водители автобусов также будут помещены в изоляцию.

Самолет после этого дезинфицирует специальная бригада по утвержденной схеме.

Пассажиры самолета, экипаж и водители транспорта будут размещены в одноместных комнатах в отдельном здании или на отдельном этаже.

Дата эвакуации украинских граждан из китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса будет определена после того как все желающие покинуть Китай подпишут форму информированного согласия.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 февраля 2020 года на территории Поднебесной находились и прислали свои данные посольству в КНР 356 украинцев. Из них 71 человек находится в закрытой на въезд и выезд провинции Хубэй.

Напомним, ранее были эвакуированы украинцы, которые отдыхали на китайском курорте Санья и стали очевидцами вспышки вирусной пневмонии в КНР:

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