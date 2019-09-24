Встреча с Зеленским больше нужна Трампу – эксперт

/ Фото: REUTERS/Al Drago

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В истории украинско-американских отношений действительно уникальный случай, когда первая встреча с Владимиром Зеленским на сегодняшний день больше нужна Дональду Трампу, как бы это парадоксально не звучало. Мы действительно видим, что украинский и американский президенты являются взаимозависимыми друг от друга. Об этом сайту "Сегодня" сказала директор Центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук.

При этом, по ее словам, есть опасения, что даже без согласия и привлечения Украины, к сожалению, Украина и дальше будет фигурировать во внутренне-американской политике.

Визит Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его первая встреча с Дональдом Трампом проходят на фоне скандала, который вспыхнул в Америке неделю назад. Сразу три авторитетных американских газеты написали о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в июле, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на своего украинского визави по "кейсу Байдена" в Украине.

Речь идет о расследовании по делу газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден. Трамп и его окружение считают, что именно этот кейс может "сбить" рейтинг Джо Байдена, который сейчас по соцопросам опережает Дональда Трампа.

"Мы должны разделять публичную и закрытую часть переговоров Зеленского и Трампа. На закрытой части и частично во время публичной Трамп будет избегать этой темы, как токсичной. Но, я не думаю, что она будет снята с повестки дня – она и дальше будет использоваться в его и риторике его кампании. Но в разговоре с Зеленским, Трамп, скорее всего, будет обходить острые углы. Другое дело, как Зеленский будет выходить из этой ситуации. Все сказанное Зеленским может быть использовано против него. Даже если он выберет обтекаемые формулировки в ходе публичной части о том, что был разговор (с Трампом по телефону – Авт.), но не было давления. Как и сказал министр иностранных дел Украины. Но даже это Трамп использовал в своем Twitter, творчески обработал это заявление, чтобы оно звучала в его политическую пользу", – считает Алена Гетьманчук.

Даже несмотря на скандал, отказываться от первой встречи с Трампом Зеленскому не стоит. По словам директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, ехать в Нью-Йорк нужно было в любом случае, потому что есть политическая кампания в США, а есть национальные интересы Украины.

"О них нужно говорить, желательно при личной встрече. Даже если эта встреча будет омрачена нынешним скандалом, я уверена, определенные месседжи можно будет донести. И главное, тут, конечно, личный контакт, который для Трампа является ключевым в его взаимодействии с другими иностранными лидерами. И, думаю, надо занимать ту линию, которую мы занимали ранее: все, что может сделать Зеленский – гарантировать независимое расследование (по делу компании Burismа и роли в ней сына Байдена – Авт.). То есть, он не будет ему каким-то образом препятствовать, но и вмешиваться не будет. Потому что позиция торгов с Трампом не выгодна в первую очередь самой Украине. Если мы не хотим, чтобы Трамп связывал дальнейшую помощь с этим делом, чтобы Штаты использовали по отношению к Украине политику "conditionality" (условностей – Авт.) в плане поддержки, было бы странно, если бы мы ее предлагали со своей стороны каким-то образом", – сказала сайту "Сегодня" Алена Гетьманчук.

Больше читайте о всех раскладах относительно будущих переговоров президентов Украины и США в материале "Сегодня": Первая встреча Трампа и Зеленского: как Украине не попасть в ловушку предвыборных разборок в США.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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