На смену дождям придут заморозки: синоптик предупредила о похолодании

Почти по всей Украине ночи будут особенно холодными

В Украине 21 мая дожди ожидаются в центральных областях, также в ряде областей спадет температура воздуха. Особенно холодно будет ночью, вплоть до заморозков. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в ближайшие две-три ночи высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины.

21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность, которых будет больше в центральных областях (карта 1).

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"Ветер северо-западный, 5-12 м/с, на западе и севере с сильными порывами. Температура воздуха ближайшей ночью низкая, 2-7 градусов, на юге 7-13 градусов. Днем в четверг в Украине ожидается 12-18 градусов, на юге местами до +20 (карта 2)", – написала Диденко.

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В Киеве в четверг ночью будет ясно, сухо, завтра днем ​​периодически дождь. Температура воздуха ближайшей ночью 4-7 градусов, в окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, завтра днем ​​+14.

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"В дальнейшем – холодные ночи, прохладные дни. Потепление, хотя и небольшое, придет аж на следующей неделе", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 мая Украину накрыли дожди и местами бушевал сильный ветер. Так, например, в Харькове непогода устроила деревопад.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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