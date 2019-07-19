На смену дождям пришло резкое потепление: синоптики уточнили прогноз погоды

В Украине, наконец, наладилась погода, и сегодня местами будет до 30 градусов

Фото: Сегодня

В Украину пришла жара. На всей территории страны сразу на несколько градусов повысилась температура воздуха, а также отступили дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, центральных и северных областях синоптики обещают 25-27 градусов тепла и без осадков. В Киеве также сухо и 24-26 градусов.

На востоке страны будет еще немного теплее – до +28 и солнечно.

А вот жарче всего погода ожидается на юге – там температура будет колебаться от 26 до 30 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 19-21 июля в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, 21 июля в Киевской и Житомирской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что из Украины уже ушло похолодание, за исключением ночей. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На смену дождям пришло резкое потепление: синоптики уточнили прогноз погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"