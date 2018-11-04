На смену осеннему теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада

Сегодня, 20:29

Синоптик предупредила о первых морозах

pixabay.com
pixabay.com

Погода в Украине в понедельник, 5 ноября, все еще будет комфортной и без осадков. Однако на смену осеннему теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Так, в понедельник, 5 ноября, в Украине снова будет сухо, однако солнца ожидать не следует.

Теплее будет в Западной Украине – там воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако на Востоке столбик термометра поднимется до отметки 12 градусов.

"Без существенных осадков, туманы, +10+16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов, – пишет синоптик.

В Киеве 5 ноября будет прохладно, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов, местами туман.

При этом синоптик прогнозирует, что первые морозы придут на следующих выходных.

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Прогноз погоды на понедельник, 5 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +14...+16

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +11...+13

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +7...+9

Киев – +11...+13

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Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 5 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон.

В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных, областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе днем порывы 15-18м/с.

Напомним, в прогнозе погоды на неделю мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет ухой, однако с каждым днем будет потихоньку холодать. Температура будет становиться на пару градусов ниже и ниже.

Как рассказывал народный синоптик Леонид Горбань о прогнозе погоды на ноябрь, существенное похолодание в Украину придет с началом второй недели ноября, а морозы и снег ожидаются в 20-х числах месяца.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, в западных областях и в южной части местами 14-18°, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.

В Киеве – без существенных осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12°.
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