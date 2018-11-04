На смену осеннему теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада
Синоптик предупредила о первых морозах
Погода в Украине в понедельник, 5 ноября, все еще будет комфортной и без осадков. Однако на смену осеннему теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, в понедельник, 5 ноября, в Украине снова будет сухо, однако солнца ожидать не следует.
Теплее будет в Западной Украине – там воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако на Востоке столбик термометра поднимется до отметки 12 градусов.
"Без существенных осадков, туманы, +10+16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов, – пишет синоптик.
В Киеве 5 ноября будет прохладно, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов, местами туман.
При этом синоптик прогнозирует, что первые морозы придут на следующих выходных.
Прогноз погоды на понедельник, 5 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +14...+16
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +11...+13
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +7...+9
Киев – +11...+13
Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 5 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон.
В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных, областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе днем порывы 15-18м/с.
Напомним, в прогнозе погоды на неделю мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет ухой, однако с каждым днем будет потихоньку холодать. Температура будет становиться на пару градусов ниже и ниже.
Как рассказывал народный синоптик Леонид Горбань о прогнозе погоды на ноябрь, существенное похолодание в Украину придет с началом второй недели ноября, а морозы и снег ожидаются в 20-х числах месяца.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, в западных областях и в южной части местами 14-18°, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.
В Киеве – без существенных осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12°.
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