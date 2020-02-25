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На смену ураганам идет резкое потепление: где в Украине ждать до +14

25 февраля, 11:32

Штормить еще немного будет, но зато ожидается весеннее тепло

В последнее время в Украине разбушевалась непогода, однако в среду, 26 февраля, резко потеплеет, осадков станет меньше, но ветер в некоторых областях все еще будет штормовым. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в некоторых областях все еще будет объявлено штормовое предупреждение.

"Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается 7-12 градусов тепла, а на юге и западе местами до +14. Немного свежее будет в Харьковской, Сумской областях и, что необычно, на Закарпатье – 4-7 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с, то есть, штормовыми, будет завевать в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным. Дожди пройдут в западной части, в Карпатах с мокрым снегом. Местами небольшие, возможные в северной части. Однако подавляющее большинство территории Украины будет принадлежать сухой погоде", – написала Диденко.

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В Киеве 26 февраля будет облачно, без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью 2-5 градусов, завтра днем ​​потеплеет до 8-10 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", задувать сильно стало еще в воскресенье, а потом по всей территории страны начались осадки – мокрый снег и дожди. Стало известно, что 251 населенный пункт остался без света, а города замерли в пробках из-за поваленных деревьев. Читайте подробней о непогоде в Украине.

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Источник: Сегодня

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