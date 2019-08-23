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На Софийской площади при участии Зеленского торжественно подняли флаг Украины (видео)

23 августа, 09:38

В центре столицы с самого утра проходят торжественные мероприятия

На Софийской площади в центре Киева в пятницу, 23 августа, в День Госфлага, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

Вместе с Зеленским в День Государственного флага флаг подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсантка 3-го курса военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут – дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июня 2014 года вблизи Славянска, Анастасия Каминская.

Также в церемонии приняли участие и другие высокопоставленные лица, в частности, глава Кабмина Владимир Гройсман и министры.

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Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы 23 августа 2004 года.

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"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Зеленский Украина День флага День Независимости 2019

Источник: Сегодня

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