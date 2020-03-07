На "срочку" призовут офицеров запаса: кого отправят в армию

С 2017 года в Украине начали призывать офицеров запаса на срочную воинскую службу. В этом году сроки призыва еще не установлены, но военкоматы уже начинают подготовку к набору командиров.

Об этом рассказал начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков, передает ArmyInform.

"Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находящихся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава", – сказал он.

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Волков отметил, что сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определят приказы министра обороны и начальника Генерального штаба. Однако на сегодняшний день пока ни одного приказа не выдано, и не определены сроки призыва для офицеров.

"Но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже идет. Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров. Эти офицеры должны отвечать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек. На эту категорию распространены такие же отсрочки, как и для "срочников". Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу – на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных ВУЗов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом – назначение для прохождения военной службы в, как правило, небоевые части ВСУ", – подчеркнул полковник.

Волков уточнил, что указанную категорию лиц не отправят на службу в зону боевых действий на Донбассе. Однако через полгода после призыва, если они пожелают заключить контракт с ВСУ, то тогда их могут направить на войну.

А тем временем в Украине юноши готовятся к призыву на срочную службу. Министр обороны Андрей Загороднюк рассказывал о призыве в армию в 2020 году. По его словам, юношей в возрасте 18 и 19 лет не будут обязывать проходить службу и пойти в армию оно смогут на добровольной основе.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

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