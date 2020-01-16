На телеканалах "Украина" и "Украина 24" выйдет спецрепортаж "По следам 2019-го"

Сегодня, 16 января, в 23:20 на телеканале "Украина" выйдет спецрепортаж "По следам 2019-го". В полночь передача выйдет также на телеканале "Украина 24".

Авторы программы проанализировали события уходящего года.

В частности – освобождение пленных украинских моряков и политзаключенных.

Реклама

Также в передаче пойдет речь о выборах президента Украины и возобновлении переговоров в Нормандском формате.

Чем запомнился прошлый год? И как он повлияет на будущее страны? Смотрите в специальном репортаже "По следам 2019-го" сегодня, 16 января, в 23:20 на канале "Украина" и в полночь – на телеканале "Украина 24".

В тренде Химическая кастрация и реестр: как наказывают за педофилию в других странах

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" подвели итоги прошедшего года для Киева. Также стоит напомнить и о том, что минувший год принес украинской экономике.

В Новый год принято загадывать и желать друг другу достатка. Сбылись ли эти желания и пожелания в 2019-м? Стали ли украинцы богаче? Улучшилась ли их покупательская способность? Конечно, у каждого человека своя ситуация и свой ответ на эти вопросы. Если же говорить о среднестатистическом украинце, то в первую очередь есть смысл сравнить, как изменились цены и зарплаты за год. Больше читайте в статье на сайте "Сегодня".

Напомним, в 2020 году в Нацбанке ожидают инфляцию в размере 5%. То есть, если не вмешаются неожиданные факторы и если развитие экономики будет происходить в соответствии с прогнозными сценариями, цены в наступившем году если и будут повышаться, то тоже медленно.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как изменились цены на базовые продукты. Подробности – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама