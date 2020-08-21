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На телеканале "Украина 24" в сентябре стартуют программы Наташи Влащенко

21 августа, 09:00

Игорь Рец Игорь Рец

Осенний информационный сезон на «Украине 24» будет ярким

С 7 сентября в эфире общенационального канала "Украина 24" стартует линейка известных программ Наташи Влащенко и ожидается запуск ее новых проектов. Наташа с командой присоединилась к "Медиа Группе Украина".

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"Я перехожу на канал "Украина 24" вместе с творческой командой своих проектов: мы будем создавать как уже полюбившиеся зрителю программы, так и новые. Мне импонируют амбициозные планы по развитию информационного телеканала "Медиа Группы Украина". Присоединиться к команде, которая уже доказала свое право на лидерство, огромная честь для меня. Осенний информационный сезон на "Украине 24" будет ярким. Не переключайтесь!", – комментирует Наташа Влащенко.

Наташа Влащенко – заслуженный журналист Украины, автор и ведущая программ "Народ против", "HARD з Влащенко". Работала заместителем главного редактора газеты "Сегодня" и главным редактором общественно-политического журнала "Публичные люди".

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"К команде канала "Украина 24" присоединяется авторитетная ведущая, журналист и автор программ Наташа Влащенко. Это, действительно, событие на медиарынке. Мы, как и обещали, создаем команду звезд, которой по силам построить канал-лидер информационного пространства страны. Уже в сентябре в эфире канала "Украина 24" стартуют несколько новых ярких программ, которые подтвердят и укрепят наш имидж телеканала разнообразных мнений. Авторские программы Наташи Влащенко украсят прайм нашего эфира", – поделился главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Не пропустите с 7 сентября линейку программ автора и ведущей Наташи Влащенко в эфире информационного канала "Украина 24".

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