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На телеканале "Украина" выйдет спецрепортаж "По следам 2019-го. Перезагрузка"

23 января, 20:14

Авторы программы проанализируют самые значительные политические события

На телеканале "Украина" выйдет спецрепортаж "По следам 2019-го. Перезагрузка".

В первой части программы ее авторы проанализировали политические события 2019 года. В частности – освобождение пленных украинских моряков и политзаключенных.

В передаче шла речь о выборах президента Украины и возобновлении переговоров в "Нормандском формате".

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В продолжение темы, в репортаже "По следам 2019-го. Перезагрузка" будет рассказано о том, как формировались политические реалии, которые окажут влияние на жизнь страны в последующие пять лет. Журналисты специального репортажа расскажут о процессах, происходящих в украинском политикуме, среди прочего – о скандалах, в которые успели попасть некоторые парламентарии. Авторы спецрепортажа вспомнят многие события, произошедшие в 2019 году, в частности – возвращение в Украину бизнесмена Игоря Коломойского. Спецрепортаж "По следам 2019. Перезагрузка" посвящен людям и обстоятельствам, которые были в центре внимания в сложном, но богатом на события ушедшем году. Специальный репортаж выйдет в 23:20 на телеканале "Украина".

Как он повлияет на будущее страны? Смотрите в специальном репортаже "По следам 2019-го" в 23:20 на телеканале "Украина".

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Фото: Илья Кива/Facebook

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" подвели итоги прошедшего года для Киева. Также стоит напомнить и о том, что минувший год принес украинской экономике.

Сбылись ли желания и пожелания, загаданные под Новый год? Стали ли украинцы богаче? Улучшилась ли их покупательская способность? Конечно, у каждого человека своя ситуация и свой ответ на эти вопросы. Если же говорить о среднестатистическом украинце, то в первую очередь есть смысл сравнить, как изменились цены и зарплаты за год. Больше читайте в статье на сайте "Сегодня".

В 2020 году в Нацбанке ожидают инфляцию в размере 5%. То есть, если не вмешаются неожиданные факторы и если развитие экономики будет происходить в соответствии с прогнозными сценариями, цены в наступившем году если и будут повышаться, то тоже медленно.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как изменились цены на базовые продукты. Подробности – в сюжете.

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Источник: Сегодня

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