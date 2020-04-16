На телеканале "Украина" выйдет спецрепортаж "По следам экономического кризиса. Часть вторая"

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам энергетического кризиса. Часть вторая".

Авторы программы выясняли причины, приведшие к тому, что в Украине стратегически важные отрасли – угледобыча и энергетика, оказались на грани краха. Как долго они смогут держаться на плаву?

"Мы можем прийти к дефолту, сначала – в энергетическом секторе, а затем – в целом в стране", – заявил народный депутат, председатель Национального профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец, чьим мнением поинтересовались авторы спецрепортажа.

"На каком-то определенном моменте энергоотрасль не сможет покрыть пики потребления", – считает энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Посвященный ситуации в энергетической отрасли спецрепортаж выйдет в эфир сегодня, 16 апреля, в 23:20 на телеканале "Украина".

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Накануне тема возможного коллапса в энергетике поднималась, в частности, в эфире телеканала "Украина 24", в передаче "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном". В студии шла речь о том, что энергоотрасль требует принятия немедленных решений во избежание дальнейшего закрытия предприятий, роста безработицы и потери энергонезависимости Украины.

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