На украинских банкоматах нашли устройства, массово ворующие деньги с карт

Полиция предупреждает, что воры могут обчистить карту даже в транспорте

За прошлый год киберворы обобрали банковские счета украинцев на 670 млн грн. По данным Ассоциации членов платежных систем, эта цифра в два раза превышает показатели 2016-го. Тем временем Нацполиция рапортует о поимке очередных кибермошенников и предупреждает граждан о новых технологиях "промысла". На днях в Николаевской области полицейские поймали двух граждан из Румынии и Молдовы, которые с помощью подсматривания за набором пин-кодов незаконно сняли с карточек своих жертв около 600 тыс. грн.

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Как рассказала "Сегодня" спикер николаевского облуправления полиции Елена Бережная, иностранцы подозреваются в том, что на территории региона совершили как минимум 25 преступных транзакций.

"На картоприемник банкомата они устанавливали устройство, которое считывало информацию с банковской карты клиента. А миниатюрная видеокамера, установленная сбоку возле клавиатуры записывала комбинацию цифр, которую набирал клиент. После этого подозреваемые изготавливали дубликат банковской карты и снимали деньги, вводя пин-код, который они подсмотрели с помощью камеры", — рассказала Бережная.

По ее словам, подозреваемые также "наследили" в Черновицкой и Одесской областях.

По предварительным данным, на юге страны иностранцы совершили около 200 незаконных снятий денег и их попыток. При этом, по словам правоохранителей, большинству пострадавших банки уже компенсировали ущерб. В отношении кибермошенников возбуждено уголовное производство сразу по трем статьям УК — дельцам грозит до 6 лет тюрьмы.

За последний месяц это не первое ЧП с банковским оборудованием. В начале месяца в Чернигове копы задержали мужчину и его подельницу, которые заражали банкоматы вирусом, давая команду на выдачу денег, и таким образом за считанные недели сняли около 1 млн грн.

"Все преступления в технической сфере с каждым годом совершенствуются наряду с повышением уровня безопасности. Для преступников же это является наиболее доступным методом получения денег", — говорит глава Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

Чтобы не стать жертвой киберворов, в полиции советуют при работе с банкоматом закрывать клавиатуру от посторонних взглядов и по возможности пользоваться оборудованием внутри банковских отделений.

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На днях в соцсетях была опубликована фотография, вызвавшая шквал эмоций и опасений. На ней запечатлен мужчина в вагоне метро с бесконтактным банковским терминалом в руках, с помощью которого он якобы тайно снимал деньги с карт пассажиров подземки. В Нацполиции нас успокоили: фото было сделано не в Украине. Но предостерегли — технология снятия денег с помощью прикосновения терминала к карте все же есть.