На украинских военных складах ввели комплексную систему безопасности

Новая система предусматривает три уровня охраны режимного объекта и строительство современных хранилищ

На украинских военных складах ввели комплексную систему безопасности. Она предусматривает три уровня охраны режимного объекта и строительство современных хранилищ для боеприпасов.

Склады в Калиновке круглосуточно охраняют вооруженные патрули. Обходят трехкилометровую зону вокруг воинской части. Имеют бронированную технику, стрелковое оружие и приборы ночного видения. Но самое важное появились технические подразделения, имеющие новейшие приборы, которые делают невозможным полеты беспилотников над территорией части.

Именно поджог с дрона считают основной причиной пожара на арсенале, произошедшей в конце сентября 2017 года. Теперь территорию окружает забор нового типа. Повсюду камеры наблюдения и мощные прожекторы. На входе металлоискатели. Запрещено проносить любые металлические предметы. Установили и детекторы обнаружения взрывчатых веществ. Сами снаряды в надежном укрытии утверждают военные.

За два года после взрывов саперы разминировали 90% территории, где могут быть снаряды. Прежде всего, это лес и лесополосы вокруг склада. Теперь там безопасно уверяют военные. Осталось очистить часть технической зоны. Часто обезвреживать снаряды приходится на месте, поэтому военные просят людей не пугаться, когда слышат одиночные взрывы, это работают саперы.

Жилые дома, 90% которых повредили снаряды, уже восстановили. А Министерство обороны наказало за халатность десятерых военных.

Как сообщалось, из-за ЧП на артскладах Украина потеряла около 150 тысяч тонн боеприпасов.

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