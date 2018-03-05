На украинско-российской границе снова застряли грузовики

Сегодня, 03:20

На 501 километре федеральной автодороги М-3 "Украина" (Москва – Киев) развернут мобильный пункт обогрева

dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua

В районе автомобильного пункта пропуска "Троебортное" на российско-украинской границе сегодня образовалась очередь из более чем 250 грузовиков. На место скопления транспорта направили спасателей и спецтехнику.

Согласно сообщению Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, вечером 3 марта украинская сторона по причине снегопадов приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины.

В то же время, как сообщает Главное управление МЧС РФ по Брянской области, 4 марта российские спасатели получили сообщение о скоплении большегрузной техники на федеральной автодороге М-3 "Украина" в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска "Троебортное" Брянской таможни.

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На место происшествия направили оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона и спецтехнику для ликвидации возможных заторов. Спасатели проводят объезд скопившегося автотранспорта. 

Согласно заявлению российского ведомства, в районе действуют 6 стационарных пунктов обогрева и 4 заправки. Кроме того, на 501 километре федеральной автодороги М-3 "Украина" (Москва – Киев) развернут мобильный пункт обогрева.

Напомним, движение грузового транспорта на участке границы возле КПП "Гоптовка" было парализовано с 17 февраля.

Позже стало известно, что на украинско-российской границе, где скопились немалые очереди грузовиков, возобновился пропуск фур, направляющихся в Россию.
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"Сегодня"

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