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На Украину надвигается атмосферный фронт: прогноз погоды на 9 января

8 января, 16:09

Метеозависимым украинцам следует соблюдать осторожность

/ Фото: Pixabay

В ближайшие дни метеозависимым украинцам придется несладко – на Украину надвигается атмосферный фронт, что приведет к изменению атмосферного давления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко.

По большей части, атмосферный фронт затронет западную, северную и центральную части страны, поэтому 9 января в этих регионах ожидаются дождь и мокрый снег.

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В то же время, на юге и востоке пока что сохранится сухая погода.

Синоптик прогнозирует от -2 до -7 градусов ночью и от -2 до 3 градусов тепла днем.

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В Киеве в этот день ожидается дождь и мокрый снег, а также -2 градусов ночью, а также ​​0-2 градусов днем.

В дальнейшем в Украине будет продолжаться теплая погода.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте

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Источник: Сегодня

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