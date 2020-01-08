На Украину надвигается атмосферный фронт: прогноз погоды на 9 января

/ Фото: Pixabay

В ближайшие дни метеозависимым украинцам придется несладко – на Украину надвигается атмосферный фронт, что приведет к изменению атмосферного давления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко.

По большей части, атмосферный фронт затронет западную, северную и центральную части страны, поэтому 9 января в этих регионах ожидаются дождь и мокрый снег.

Реклама

В то же время, на юге и востоке пока что сохранится сухая погода.

Синоптик прогнозирует от -2 до -7 градусов ночью и от -2 до 3 градусов тепла днем.

В тренде Лайнеры садились и взлетали в столице Ирана до и после вылета украинского самолета

В Киеве в этот день ожидается дождь и мокрый снег, а также -2 градусов ночью, а также ​​0-2 градусов днем.

В дальнейшем в Украине будет продолжаться теплая погода.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама