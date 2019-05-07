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На Украину надвигается циклон с похолоданием, дождями и мокрым снегом

7 мая, 08:33

В Украине на ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий

Фото: Pixabay

В Украине на 7 мая синоптики прогнозируют дожди, местами грозы, а в западных, северных и центральных областях – сильные дожди.

Температура в западных областях днем составит 7-12 градусов, на остальной территории днем 15-20 тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы, в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами (в западных областях повсюду) порывы ветра 15-20 м/с", – отметили синоптики.

Согласно прогнозам, в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом; в течение суток заморозки 0-3.

В Киеве и области пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. В столице температура днем 17-19 тепла, в Киевской области – 15-20 тепла.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко в своем Facebook добавила, что непогоду в Украину 7 мая несет циклон "Ксеркс".

"Температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст. На Западе будет холоднее, максимально всего +5+12 градусов, в Карпатах +1+5 градусов. На Востоке – теплее, днем +20+26 градусов. На остальной территории +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов", – сообщила она.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в Украине в ближайшие дни будет мокро и прохладно. Если в воскресенье мокрой погоды станет меньше, то в понедельник, вторник и среду осадки продолжатся.

Напомним, на днях в Украине бушевали сильные дожди и ветер, в некоторых регионах объявлялось штормовое предупреждение. Мощные ливни и бури обрушились на Западную Украину, однако не повезло и другим регионам. Читайте подробней, что непогода творила в Украине.


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Тег погода, прогноз погоды, дожди, мокрый снег, грозы

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