На выходных погода будет еще терпимой, а потом начнется самое интересное

В Украину снова возвращается непогода с дождями и мокрым снегом. Но к этому еще добавится очень сильный ветер из-за циклона, который занесет в нашей страны 24 февраля. А начнет портиться погода уже с воскресенья. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в субботу в Украине без осадков, максимум может быть туман. А в воскресенье атмосферный фронт обусловит в большинстве областей дождь, местами мокрый снег и порывистый, уже до штормовых порывов, ветер.

"Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 3 тепла до 4 мороза, а в течение дня ожидается 3-7 градусов тепла, на юге и западе местами 5-9 градусов, на востоке будет свежее – 1-4 градуса. В Киеве суббота ожидается преимущественно сухой, в воскресенье атмосферный фронт подгонит дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в дневные часы 5 градусов тепла", – написала Диденко.

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Но самое интересное начнется в понедельник. Синоптик предупредила, что 24 февраля в Украину переместится циклон со стороны Польши.

"Он принесет сильные осадки и, особенно обратите внимание, сильнейший штормовой ветер. Этот восточный гость будет не просто ветерком, свежим ветром и различными другими поэтическими метеоявлениями, а именно штормовым ветром. По крайней мере, строители и парковщики автомобилей – очень и очень внимательно отнеситесь к этому прогнозу. 24 февраля, в понедельник, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится – осадки и штормовой ветер", – подчеркнула она.

В тренде На Украину надвигается опасный циклон: когда готовиться к буре

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем на Британию обрушился шторм "Деннис", есть даже жертвы. Подробней смотрите в сюжете:

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