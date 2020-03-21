На Украину обрушатся дожди и мокрый снег: где ждать непогоды 21 марта (карта)

В Украине сегодня, 21 марта, незначительно похолодает, а большинство областей накроют дожди. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"21 марта в Украине, кроме юго-востока, дождь, вечером в западных и северных областях с переходом в мокрый снег, днем в Карпатах значительный снег", – говорится в сообщении.

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Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, северный, со скоростью 7-12 м/с. Температура в западных и северных областях установится на уровне 4-9 градусов тепла, на остальной территории – 7-12 градусов тепла. На юге будет теплее – местами ожидаются до 16 градусов тепла. Холоднее всего будет в Карпатах – 0-3 градусов тепла.

Ранее мы писали, что в Украину на выходных заглянет зима. 21-22 марта подует арктический воздух: ночью ожидается мороз, а днем в некоторых областях мокрый снег. Помимо этого, еще будет сильный ветер и дожди.

Также недавно заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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