Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

На Украину обрушатся дожди и мокрый снег: где ждать непогоды 21 марта (карта)

21 марта, 06:10

Тина Наринецкая

В Карпатах синоптики прогнозируют сильный снег

В Украине сегодня, 21 марта, незначительно похолодает, а большинство областей накроют дожди. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"21 марта в Украине, кроме юго-востока, дождь, вечером в западных и северных областях с переходом в мокрый снег, днем в Карпатах значительный снег", – говорится в сообщении.

Реклама

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, северный, со скоростью 7-12 м/с. Температура в западных и северных областях установится на уровне 4-9 градусов тепла, на остальной территории – 7-12 градусов тепла. На юге будет теплее – местами ожидаются до 16 градусов тепла. Холоднее всего будет в Карпатах – 0-3 градусов тепла.

В тренде
"Обратная связь": что вас впечатлило больше всего на этой неделе? (Опрос)

Ранее мы писали, что в Украину на выходных заглянет зима. 21-22 марта подует арктический воздух: ночью ожидается мороз, а днем в некоторых областях мокрый снег. Помимо этого, еще будет сильный ветер и дожди.

Также недавно заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляция
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляцияУкраина
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформироватьЭкономика
Врачи рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в Украине
Врачи рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в УкраинеУкраина
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...