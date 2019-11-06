На Украину обрушатся сильный ветер и ливни: в ГСЧС предупредили об опасности

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В большинстве областей Украины сегодня, 6 ноября, сильно ухудшится погода. В связи с этим спасатели объявили І уровень опасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром сильный дождь (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Непогода не обойдет и столичный регион. По Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с (І уровень опасности).

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

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Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

А с приходом холодного и дождливого ноября вспомним, какие погодные катаклизмы бушевали в мире в октябре:

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