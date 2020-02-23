В Украине объявлено штормовое предупреждение, особенно опасно будет в горах

Начало рабочей недели будет не самым приятным – по всей Украине ожидаются сильные осадки, штормовой ветер, при этом все еще будет плюсовая температура воздуха. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Синоптики заявляют, что сильный мокрый снег будет идти в западных, центральных, северных и восточных областях. На юге дожди. Температура воздуха 2-4 градуса тепла, на юге и в Закарпатской области до +9. В Киеве тоже мокрый снег и максимум 4 градуса тепла.

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Ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами существенные осадки. Местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с, в Карпатах даже будет доходить до 40 м/с. Также в горной местности ночью в понедельник снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В тренде На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев завтра воздержаться от походов в горы и рекомендует соблюдать правила безопасности, следить за снеголавинные ситуацией. Спасатели предупреждают, что 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем на Британию обрушился шторм "Деннис", есть даже жертвы. Подробнее смотрите в сюжете:

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