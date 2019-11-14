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На Украину обрушится ураганный ветер: спасатели предупредили об опасности

14 ноября, 10:24

На высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра со скоростью 40 м/с

/ Фото: Getty Images

В Украине сегодня, 14 ноября будет ветрено – местами ожидаются порывы со скоростью 40 м/с. Из-за ухудшения погоды спасатели сообщили об опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 14 ноября порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м / с (II уровень опасности)", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Кроме того, І уровень опасности объявлен по Киеву и Киевской области. В столичном регионе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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