На Україну чекає дефіцит кормів для домашніх тварин — бізнес-спільнота опублікувала лист до президента

Українські споживачі можуть не отримати нові корми та корми з оновленою формулою для котів і собак через відсутність держреєстрації кормових добавок, яка має бути еквівалентною європейській.

Таку думку у відкритому листі до президента України висловили компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україні та Спілки українських підприємців.

Закон "Про безпечність та гігієну кормів", який набув чинності з січня 2020 року, передбачає, що готові корми для тварин повинні виготовлятися або імпортуватися на територію України лише з добавками, зареєстрованими у Державному реєстрі кормових добавок. Створення такого реєстру необхідне для забезпечення еквівалентності вимог ЄС щодо реєстрації кормових добавок. Проте, за інформацією представників бізнесу, наразі вищезазначеного реєстру досі не розроблено. Це означає, що виробники не зможуть постачати на український ринок нову продукцію та продукцію з оновленим складом, поки реєстрація не запрацює.

Бізнес-спільнота закликала українську владу розв’язати це питання, а саме — підтримати два законопроєкти: "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин" та "Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про безпечність та гігієну кормів" з метою стабілізації ринку кормів". За словами експертів галузі, ці законопроєкти можуть допомогти у вирішенні ситуації з виготовленням і постачанням нових кормів для домашніх тварин, яка наразі склалася на вітчизняному ринку.

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