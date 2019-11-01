На улицах пусто – все ждут мира: появились фото из Золотого

Процесс разведения сил все еще продолжается, а часть украинской территории станет снова «серой зоной»

/ Фото: Радио Свобода

В Золотом началось разведение сил, и населенный пункт замер в ожидании демилитаризации. В этом поселке в основном можно увидеть только людей военной форме.

Фотокорреспондент "Радио Свобода" показал, что происходит в Золотом-4 и селе Катериновка Луганской области.

Все дороги и подъезды к поселку Золотое-4 перекрыты патрулями вооруженных полицейских, которые дежурят здесь днем и ночью. Журналистам запретили передвигаться на автомобиле, поэтому пришлось передвигаться своим ходом.

До войны в поселке проживали более тысячи человек, сейчас – 526.

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В селе много военных, нацгвардейцев и полиции, патрулирующих улицы. В самом поселке местные разделились на два лагеря – "за разведение" и "категорически против". Жительница Катериновки баба Люба рассказывает о ситуации в селе. Уже пару дней, говорит она, тихо и не стреляют. Она "за разведение", и "лишь бы не стреляли". Но и в "серой зоне" она жить не хочет и говорит, что если бы ей государство предложило уехать отсюда, она бы согласилась

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По условиям разведения, одна сторона улицы в Катериновке теперь, так сказать, украинская, вторая – "серая". Поселок ранее уже был в "серой зоне" – с 2014-го по февраль 2018 года, когда украинская армия вернула его под свой контроль.

Запасные позиции второй линии обороны украинской армии расположены на высотах за селом, а вот новые позиции, куда должны отойти украинские военные, журналистам снимать не разрешили.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26-го числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время украинская сторона в СЦКК зафиксировала обстрел боевиками мирных жителей в Золотом-4.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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