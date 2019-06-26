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На военной форме и бронежилетах украли 100 миллионов: в ГБР озвучили подробности

26 июня, 17:48

Чиновников Министерства обороны заподозрили в хищении средств при закупке военного имущества

Фото: Минобороны Украины

Прока в Минобороны заявляют, что ВСУ на Донбассе укомплектованы почти на 100%, следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 миллионов гривен на закупках военного имущества для военнослужащих. Об этом на брифинге рассказал директор ГБР Роман Труба.

"Имущество закупалось для ВСУ. По предварительной информации, сумма ущерба, который нанесен государству, в настоящее время составляет около 100 млн грн. Но главное – это могло поставить под угрозу жизни наших военнослужащих", – сказал он.

В первую очередь он отметил закупленные 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствовали заявленному качеству – три из пяти бронежилетов простреливались.

"Во-вторых, закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. Только стоимость одного элемента одежды в общем завышена на сумму около 10 млн гривен. Третье, были закуплены палатки, которые непригодны для использования. И перечень таких непригодных вещей достаточно велик. О точных суммах убытков мы узнаем после экспертизы", – рассказал директор ГБР.

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Труба объяснил, что в преступную группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить один из руководителей Минобороны, руководство департаментов и управлений Минобороны.

"Эти лица действовали в группе с другими должностными лицами субъектов частного права, а также из исследовательских заведений. В настоящее время следователи проводят 40 обысков. Некоторые еще продолжаются. Нами уже выявлено и изъято 11 тысяч бронежилетов. Изымается документация, заключенная для снабжения этими бронежилетами. Уголовное производство расследуется два месяца. На сегодня о подозрении никому не объявлено", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", сотрудники ГБР проводили обыск в доме Юрия Бирюкова. Сам экс-советник министра обороны рассказал, что у него нашли во время обысков. Также он отметил, что изначально у него хотели изъять военные зимний и летний кители, но потом решили не трогать.

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Тег армия, труба, бронежилеты, военная форма, хищения, ГБР

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