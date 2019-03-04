На Волыни пенсионер погиб под колесами авто без тормозов
Водитель Dacia Logan оставил авто без присмотра и оно убило местного жителя
В Луцке легковой автомобиль Dacia Logan насмерть сбил 59-летнего пенсионера. Об этом сообщает Национальная полиция в Волынской области.
2 марта в Луцке владелец авто, 33-житель областного центра, покинул машину, но не поставил ее на ручной тормоз. Авто покатилось и убило 59-летнего пенсионера.
В полиции начали расследование по ч. 2. ст. 286 Криминального кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.
Напомним, что ранее пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП, в котором два человека погибли. Девятилетняя дочь погибшей попала в реанимацию.
Ранее в Луцке пьяный водитель совершил ДТП и, сбегая, убил дедушку. Сбитый дедушка-велосипедист умер по дороге в больницу.
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