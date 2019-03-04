На Волыни пенсионер погиб под колесами авто без тормозов

Водитель Dacia Logan оставил авто без присмотра и оно убило местного жителя

Фото: Pixabay

На Волыни пенсионер погиб под колесами авто без тормозов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d25/461/5c7d25461f29d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d25/461/5c7d25461f29d.jpg 2019-03-04T15:33:00+02:00 Украина Водитель Dacia Logan оставил авто без присмотра и оно убило местного жителя

В Луцке легковой автомобиль Dacia Logan насмерть сбил 59-летнего пенсионера. Об этом сообщает Национальная полиция в Волынской области.

2 марта в Луцке владелец авто, 33-житель областного центра, покинул машину, но не поставил ее на ручной тормоз. Авто покатилось и убило 59-летнего пенсионера.

В полиции начали расследование по ч. 2. ст. 286 Криминального кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.

Напомним, что ранее пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП, в котором два человека погибли. Девятилетняя дочь погибшей попала в реанимацию.

Ранее в Луцке пьяный водитель совершил ДТП и, сбегая, убил дедушку. Сбитый дедушка-велосипедист умер по дороге в больницу.

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