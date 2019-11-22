Избили, ограбили и живьем закопали в куче мусора: как в Украине похищают людей

С начала года в Украине более 500 человек были незаконно лишены свободы

Херсонские копы освободили девушку, которую похитил ее бывший парень / Фото: Нацполиция

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Сегодня, 22 ноября, в Волынской области определили суд, в котором начнут слушать дело двух похитителей, закопавших живьем свою жертву в куче мусора. Решено, что рассмотрением займется Владимир-Волынский городской суд.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Волынской областной прокуратуры Наталья Мурахевич, на днях обвинительный акт был направлен в суд. Не исключено, что процесс начнется в течение ближайших двух-трех недель.

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По информации прокуратуры, ради наживы двое местных жителей возрастом 29 и 30 лет связали своего знакомого, избили его, отвезли в безлюдное место к террикону и там закопали в куче мусора.

"В обвинительном акте сказано, что мотивом преступления было завладение имуществом", – рассказала нам Мурахевич.

По ее словам, спустя несколько часов связанному мужчине удалось выбраться из канавы и горы веток, которыми его забросали злоумышленники.

После случившегося правоохранители открыли уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Разбой", "Кража документов" и "Незаконное лишение свободы". Если вину криминального дуэта докажут в суде, то им грозит до 10 лет тюрьмы.

Как мы выяснили, с начала года в Украине было зарегистрировано 517 сообщений о похищениях людей, в 253 случаях сообщены подозрения. Как уточняют в Генеральной прокуратуре, в 66 случаях к похищениям были причастны преступные группировки.

Один из последних приговоров, вынесенных похитителям, гласит, что преступление произошло в Николаевской области. Согласно материалам следствия, к местному жителю на автомобиле приехали двое мужчин. Один из них обвинил хозяина дома в краже вещей, после чего двое визитеров связали мужчину и закинули его в багажник своего авто. После этого направились к ближайшей реке. По пути связанный мужчина освободился от скотча и выпрыгнул из багажника, но через мгновение налетчики его догнали. В итоге один из злоумышленников утопил жертву в реке. Труп мужчины был найден через несколько дней после преступления. Сообщник убийцы получил 5 лет тюрьмы условного срока. Информации о заключении в тюрьму самого убийцы пока нет.

Резонансным стал случай и в Сумской области. Здесь отец на протяжении последних 3 лет держал сына на цепи. Как сказано в приговоре Охтырского горрайонного суда, на такой шаг местный житель пошел из-за того, что у сына были психические отклонения и он болел ДЦП. В итоге суд приговорил мужчину к двум годам тюрьмы условного срока.

Одним из самых резонансных случаев за последние годы стало похищение ради выкупа одного из топ-менеджеров "Укрзализныци" Валерия Людмирского. Он был освобожден в ходе полицейской спецоперации в селе Фастовец Киевской области.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в Украине уменьшилось число преступлений, но их тяжесть возросла.

Одно из недавних похищений произошло в Черкассах. Здесь мужчина выкрал женщину и потребовал за нее выкуп в размере 1 тыс. долларов. Подробности – в сюжете:

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