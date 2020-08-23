На вооружение ВСУ принят новейший ракетный комплекс "Нептун"

У Украины появилось очень грозное оружие, которого теперь особенно будут бояться враги

Украинская армия приняла на вооружение ракетный комплекс "Нептун" для защиты украинской территории от атаки с моря.

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Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных сил принято береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун", – говорится сообщении.

Приказом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

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Напомним, в апреле проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

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Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

Видео: facebook.com/kbluchua

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