На вопросы украинцев о коронавирусе ответит Telegram-бот

Министерство здравоохранения Украины, которое ранее сделало важное заявление о коронавирусе, запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы относительно коронавируса COVID-19 в Украине, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Чат бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot. Также работает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения.

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"Это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в специальной лаборатории Центра общественного здоровья по состоянию на 7 марта поступили на исследование материалы 20 человек, у которых подозревали инфицирование коронавирусом. Исследование 16 образцов закончено, они отрицательные. COVID-19 не выявлен. Исследование еще четырех образцов продолжаются.

Напомним, что единственный случай COVID-19 обнаружили в Черновцах. Мужчина заболел в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

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