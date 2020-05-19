В Украину снова вернулись дожди с грозами, а завтра, 20 мая, они переместятся с центра страны на восток и юг. При этом будет комфортная температура воздуха. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сегодня вечером атмосферные фронты переместятся на центральную часть Украины, а завтра, в среду, их дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма (карта). В западных и центральных областях завтра существенных осадков вряд ли стоит ожидать.

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"В центральных областях днем ​​будет светить солнце. Ветер будет свежим, с северо-запада, порывистым. Температура воздуха ближайшей ночью 8-12 градусов, на юге 10-15 градусов. Завтра днем ​​в Украине ожидается 14-19 градусов, в южной части и на Закарпатье 17-24 градуса", – написала Диденко.

В Киеве 20 мая существенные дожди маловероятны. Ночью +10 градусов, днем ​​в среду 17 градусов.

В тренде На восток и юг идут дождевые фронты: какой погоды ждать 20 мая

Синоптик отмечает, что в ближайшие дни потепления не будет, разве что уже со следующей недели. При этом дождей станет немного меньше. По предварительным прогнозам, 22-23 мая при прояснениях (чистое небо) в ночные и утренние часы на севере, западе и в центре Украины есть вероятность небольших заморозков.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

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А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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