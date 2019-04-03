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На востоке пройдет снег и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Сегодня, 09:43

В некоторых областях будет еще холодно – всего +4, но местами температура поднимется выше 10 градусов

Фото: Сегодня
На востоке пройдет снег и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/455/bd5/5ca455bd586da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/455/bd5/5ca455bd586da.jpg Украина В некоторых областях будет еще холодно – всего +4, но местами температура поднимется выше 10 градусов

В Украину вернулся снег, но ненадолго. Сегодня будет мокро только на востоке страны, а на остальной территории Украины солнечно, но свежо, местами температура воздуха будет всего 4 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, теплее всего сегодня в Украине будет на западе. Там синоптики обещают умеренно теплую погоду 10-12 градусов тепла, на Закарпатье до +15. Без осадков.

В центральных, северных и южных областях будет также солнечно и примерно одинаковая температура 9-11 градусов. И только Запорожскую область заденет дождливая погода.

А вот холодней всего ожидается на востоке страны. Там во всех областях будет мокро – дождь, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – с мокрым снегом. Температура воздуха всего 4-6 градусов.

Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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Тег погода, синоптики, прогноз погоды, дожди, мокрый снег

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