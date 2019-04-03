На востоке пройдет снег и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине
В некоторых областях будет еще холодно – всего +4, но местами температура поднимется выше 10 градусов
В Украину вернулся снег, но ненадолго. Сегодня будет мокро только на востоке страны, а на остальной территории Украины солнечно, но свежо, местами температура воздуха будет всего 4 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, теплее всего сегодня в Украине будет на западе. Там синоптики обещают умеренно теплую погоду 10-12 градусов тепла, на Закарпатье до +15. Без осадков.
В центральных, северных и южных областях будет также солнечно и примерно одинаковая температура 9-11 градусов. И только Запорожскую область заденет дождливая погода.
А вот холодней всего ожидается на востоке страны. Там во всех областях будет мокро – дождь, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – с мокрым снегом. Температура воздуха всего 4-6 градусов.
Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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