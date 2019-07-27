На выборах победил "Слуга народа", а СБУ задержала российский танкер: главные события страны

Одним из последних поздравил Зеленского с победой на парламентских выборах президент США Дональд Трамп

Фото: facebook.com/sluganarodu.official.

В Одесской области задержан бывший глава областной полиции, а в Киеве полным ходом идут обыски в окружном админсуде. Читайте ТОП главных новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

На выборах в Верховную Раду победила партия "Слуга народа"

26 июля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов . Официальные результаты выборов таковы: по итогам голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 2019 года проходят пять партий.

Фото: "Сегодня"

В Верховную Раду IX созыва по спискам проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) – 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10% и "Голос" – 5,82%.

Не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" – 3,82%, "Оппозиционный блок" – 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" – 2,15%, "Гражданская позиция" – 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Фото: Сегодня

Сайт "Сегодня" подготовил материал со списком всех депутатов и фракций Рады IX созыва.

Напомним, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

СБУ задержала российский танкер NEYMA

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

Как стало известно, владельцы танкера сменили его название после событий в Керченском проливе, когда танкер блокировал украинские корабли в Керченском проливе перед их захватом ФСБ, и 24 июля танкер с измененным именем NIKA SPIRIT зашел в порт Измаила.

Все подробности онлайн – в специальном материале сайта "Сегодня".

Дональд Трамп поздравил президента Украины с парламентскими выборами

Стали известны детали телефонного разговор Трампа и Зеленского. Во время состоявшейся 25 июля телефонной беседы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили укрепление отношений между двумя странами и сотрудничество в областях энергетики и экономики. Об этом сообщили в посольстве США в Украине, добавив, что Трамп также поздравил Зеленского с недавними парламентскими выборами.

"Президент Трамп и президент Зеленский обсудили пути укрепления отношений между Соединенными Штатами Америки и Украины, в том числе энергетическое и экономическое сотрудничество", – гласит текст коммюнике.

Помимо того, президенты также выразили надежду на возможность встречи.

После победы Зеленского на президентских выборах Трамп пригласил его в Белый дом. По словам украинского президента, его визит в США может состояться нынешним летом.

Напомним, "Сегодня" уже сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

По стране прокатилась волна массовых отравлений

26 июля стало известно о массовом отравленим в Днепре: на больничных койках уже 24 человека. Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в течение 20-24 июля в больницы Днепра с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция были госпитализированы работники одного из предприятий, которые употребляли пищу, которая предоставляла ООО "Миропласт".

"По состоянию на 26 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Днем ранее, 25 июля на Закарпатье члены ОИК отравились "оливье".Инцидент произошел в городе Свалява Закарпатской области, где отравились более 10 членов ОИК №70, пострадали также двое полицейских, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.

Как оказалось, сразу после выборов члены ОИК заказали еду в ресторане, недалеко от районного дома культуры, где располагается избирательная комиссия. Официально за помощью к медикам обратились шесть человек, и сейчас четверо заболевших находятся в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же пострадавших лечатся дома.

Никто не знает наверняка, чем отравились люди. По предварительным данным, причиной отравления мог быть салат "оливье" – его ели все, и теперь у всех заболевших одинаковые симптомы – высокая температура, рвота и диарея.

А 23 июля произошло массовое отравление на фестивале в Ровенской области . Среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно на стадионе "Спартак", была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. Всего заболело 14 человек, из них пятеро детей в возрасте до 18 лет. Десять человек, в том числе, трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской больницы, а четыре человека находятся на амбулаторном лечении.

"При получении сообщения о заболевших был проведен выезд в Дубно. Установлено, что заболевшие употребляли различные блюда, но все ели шаурму, приобретенные в вагончике на территории стадиона. Владелец подвижной мощности – предприниматель из Луцка, где проводит свою основную деятельность", – сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы.

Во время проверки специалисты отобрали питьевую воду для микробиологического и санитарно-химического исследования, восемь проб пищевых продуктов, 20 смывов с поверхностей и объектов в помещении вагончика, обследовано владельца мощности и его сотрудницу.

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