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  1. Последние новости Украины

На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погода

8 мая, 15:35

Сергей Мартынец

В Украину придет холодный атмосферный фронт, который испортит погоду

Погода в мае продолжит удивлять украинцев. На выходных ожидается очень теплая погода, на большей части территории страны дождей не будет. Но уже со вторника в Украину придет похолодание и даже возможен снег. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

9 мая в Украине основные дожди и даже местами грозы ожидаются в восточных областях плюс Запорожье и Днепр с районами. Местами периодические небольшие дожди пройдут в западной части Украины. А на остальной территории без существенных осадков (карта).

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"10 мая в Украине дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями, то есть, если и будут выпадать, то периодически. Ветер в выходные с западного будет переходить на юго-западный, умеренный, на востоке порывистый. Температура воздуха постепенно, но настойчиво, пойдет вверх. 9 мая ожидается 13-17 градусов, на западе 15-20 градусов. 10 мая в течение дня воздух прогреется до 15-20 градусов, на западе до 18-24 градусов", – написала Диденко.

В Киеве в субботу без существенных осадков, а в воскресенье местами дождь. Температура воздуха в столице 9 мая 17-18 градусов, 10-го – около +20. В понедельник в Киеве уже будет 23-25 градусов.

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Синоптик предупредила, что с северо-запада Европы в Украину во вторник, 12 мая, придет холодный атмосферный фронт. За ним распространится холодный воздух, что даже есть шансы увидеть снег не только в горах, но и местами во всех областях (смотрите карту, снег обозначен розовым цветом). В Киеве во вторник пройдет дождь атмосферного фронта, а со среды похолодает до +14.

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Как сообщали новости "Сегодня", 6 числа во Львове выпал майский снег. Уже к обеду среды жители многих районов города начали снимать и выкладывать фото и видео неожиданного погодного сюрприза.

А тем временем и Карпаты присыпало снегом, в горной местности выпало аж 15 см осадков. Смотрите видео с горы Поп Иван Черногорский:

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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погода снег прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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