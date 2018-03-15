В Украину возвращаются морозы, снег и метели

Синоптики предупредили о двух активных циклонах, которые принесут непогоду

С 17 по 19 марта Украина будет находиться под воздействием двух активных циклонов, которые принесут сложные погодные условия – снег, метели и сильный ветер, а температура в некоторых регионах опустится до 16 градусов мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, 17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см).

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях – сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см). В общем по Украине – порывы ветра 15-22 м/с, в северной части на дорогах – гололед.

Уже 18 марта во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях – сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см).

В Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях – сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см). В Запорожской, Донецкой, Луганской областях – сильный дождь. По Украине – порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, – гололед.

А в понедельник, 19 марта, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях также ожидается сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см).

В Запорожской, Донецкой, Луганской областях – сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами – налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см). В юго-восточной части страны – порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины – гололед. Снижение ночной температуры – до 10-16, в южной части – до 4-10 градусов мороза.

Непогода также затронет Киев и область: 17 марта ночью здесь ожидаются сильный снег, днем – умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см), порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах – гололед. Снижение температуры ночью и днем – до 3-8 мороза.

Как мы сообщали ранее, погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится – пройдет сильный снег и будет мороз больше 10 градусов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды на весь 2018 год, отметив, что будет влажное лето и мороз в октябре. Народник обещает много дождей, Гидрометцентр — "температурные качели", климатологи — морозы.