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На юге Украины состоялись успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р"

23 мая, 14:18

Испытания будут продолжаться до конца недели

Фото: turchynov.com
Фото: turchynov.com.

На юге Украины состоялся очередной этап испытаний украинских ракетных комплексов повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р". Об этом сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, отмечает его пресс-служба.

По словам Турчинова, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха", и сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р".

Турчинов также отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун", и выразил надежду, что они также пройдут удачно.

"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой – до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь, что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", – сказал он.

Как сообщалось, в Украине пройдут испытания новых ракетных комплексов. Турчинов пригласил Порошенко посетить финальный этап ракетных испытаний.

Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.

Кроме того, мы писали, что украинские военные завершили испытания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб" и теперь это вооружение поступит на боевое дежурство в войска противовоздушной обороны.

Также перед новым годом Порошенко озвучил ракетные планы Украины на 2019 год – запустить в серийное производство ракеты "Вильха" и усиленно продолжать работу над крылатыми ракетами "Нептун".

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Тег Турчинов, СНБО, ракеты, учения, испытания, вооружение, нептун, Ольха, ракетные комплексы

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