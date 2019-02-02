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На Закарпатье грипп превысил эпидпорог на 21%

Вчера, 16:25

Во многих районах Закарпатья до 8 февраля продлены вынужденные "каникулы"

Фото: Pixabay
На Закарпатье грипп превысил эпидпорог на 21% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5a5/df4/5c55a5df41925.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5a5/df4/5c55a5df41925.jpg Украина Во многих районах Закарпатья до 8 февраля продлены вынужденные "каникулы"

По состоянию на пятницу, 1 февраля, за неделю в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратиллся 8281 человек, что на 52 процента больше, чем за предыдущие семь дней. Об этом сообщает председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

Показатель заболеваемости составляет 657 на 100 тысяч населения и превышает эпидемический порог на 21%, отмечает глава ОГА.

"Губернатор" подчеркнул, что 65% из всех заболевших – это дети до 17 лет. Из них количество детей от 5 до 14 лет достигло 73 % .

Эпидемические пороги превышены в Воловецком районе в 6 раз, в Межгорском – в 2 раза, в Ужгородском – на 42%, в Виноградовском – на 56%, в Великоберезнянском – на 19%, сообщил глава области.

По словам Геннадия Москаля, на неделю был продлен карантин в школах Ужгорода и Ужгородского района, некоторых учебных заведениях Воловецкого района, а также школах Виноградовского, Межгорского, Иршавского, Великоберезнянского, Береговского, Раховского и Тячевского районов. 

Напомним, ранее сообщалось, что с начала сезона два с половиной миллиона украинцев заболели ОРВИ и гриппом, а 25 человек – умерли.

Также мы писали, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп, с помощью которых врачи определяют – у больного обычная простуда или же грипп.

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Тег школа, Закарпатье, грипп, ОРВИ, карантин, Москаль

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