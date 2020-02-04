На Закарпатье ожидается паводок: где может подтопить

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На Закарпатье из-за дождей, которые выпали в регионе 1-2 февраля, и оттепели в реках повысится уровень воды. Спасатели предупредили о паводке.

"4 февраля, в результате оттепели и выпадения дождя 1-2 февраля, на реках Карпатского региона продолжится формирование тало-дождевого паводка", – рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, этот паводок угрозы не несет. Только в нижнем течении реки Боржава вода выйдет с берегов и подтопит до начальных отметок ряд населенных пунктов. Также вода выйдет на пойму междамбового пространства реки Латорица в районе города Чоп.

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Кроме этого, ожидаются небольшие подтопления сельхозугодий сел Заречье, Каменское, Великие Комяты, автодороги Шаланки – В. Комяты.

Также мы писали, что 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье синоптики прогнозируют сильные дожди и мокрый снег.

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